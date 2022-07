Tennis: Federer a Wimbledon, spero di tornare a giocare qui

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – “Sono stato fortunato, ho giocato

tante partite sul Centrale. E’ strano essere in un ruolo

diverso. Vedere tanti campioni su questo campo, in cui ho vinto

e perso tanto. Spero di aver rappresentato bene questo sport e

spero di tornarci”. Parola di Roger Federer, accolto da una vera

e propria ovazione al suo ingresso a Wimbledon per la

celebrazione dei 100 anni del Centrale.

“Ho sentito la mancanza di Wimbledon – ha aggiunto lo

svizzero, fermo praticamente da un anno per problemi al

ginocchio – Sapevo che avrei avuto un anno difficile, il

ginocchio mi ha fatto soffrire. E’ stato un buon anno,

nonostante il tennis sto bene con i ragazzi. Non sapevo come mi

sarei sentito a fare questo viaggio, ora sono contento. Nel 2001

con Sampras e la prima vittoria nel 2003 hanno rappresentato

tanto per me”, ha aggiunto. (ANSA).



