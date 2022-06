Tennis: Federer pronto a tornare ‘punto anche al 2023’

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – ROMA, 11 GIU – Roger Federer torna a parlare e

lo fa dando una buona notizia per i suoi milioni di tifosi nel

mondo: nel 2023 ci sarà ancora. “La mia idea è questa – dice il

campione svizzero ai microfoni di SRF Sport – Sono curioso di

vedere a che punto sono ma guardo tutto questo con fiducia. I

prossimi tre o quattro mesi saranno fondamentali per capire e

definire il mio futuro. Ho delle buone sensazioni per quello che

succederà e per come stanno andando le cose”. L’ex numero 1 del

mondo, a proposito di futuro, definisce gli obiettivi più

prossimi, per il 2022: “Giocherò la Laver Cup (in programma a

fine settembre) e poi Basilea (il torneo di casa, dal 22 al 30

ottobre), dopo la stagione sarà finita e avrò dunque il tempo di

rimettermi in forma per preparare al meglio la prossima

stagione. È questo il mio scopo, ma so che devo avere pazienza.

Sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stata lunga. – dice Federer

– Sono comunque molto attivo. Vado in palestra cinque o sei

volte a settimana, sto entrando in forma a poco a poco, ma come

detto tutto procede molto lentamente, ma lo sapevamo. Gioco

pochissimo a tennis, per lo più con i miei figli”. (ANSA-AFP).



