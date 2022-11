Tennis: Finals; Djokovic, vittoria più bella contro Federer

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 19 NOV – “La vittoria più bella delle Finals

e stata quella contro Roger (Federer ndr), credo fosse il 2014 o

2015. La sconfitta più dura, invece, ce ne sono due, ma

probabilmente è stata quella contro Murray nel 2016. Stavamo

lottando per il numero 1 di fine anno, e ha vinto lui”. A

rivelarlo, nella conferenza stampa post partita, Novak Djokovic,

che domani giocherà la sua ottava finale delle Atp Finals. Il

campione serbo è anche stato interpellato in merito al premio

previsto dal trofeo, il più alto mai messo in palio.

Al giornalista che gli ha chiesto se pensasse ai dollari,

Djokovic ha risposto ridendo con una battuta “no, io penso solo

agli euro e ai dinari. Naturalmente – ha aggiunto poi seriamente

– la gente può vedere che guadagniamo molto, anche se una cosa

di cui i media non scrivono mai sono le tasse e le alte spese.

Ma va bene – ha proseguito -. Il denaro non è mai stato uno

scopo nella mia vita. Io sono stato molto fortunato, questa è

una conseguenza del mio tennis e del successo che ho avuto.

Penso che ogni euro che ho guadagnato arriva da lavoro, lacrime

e sudore. Ma io non do niente per scontato, perché so cosa

significhi non avere nulla a tavola, una famiglia di 5 persone,

la guerra. Non dimentichiamo da dove arrivo – ha concluso – in

che periodo sono cresciuto. Conosco perfettamente l’altro lato,

cosa che mi aiuta nella vita ad apprezzare ogni cosa”. (ANSA).



