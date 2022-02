Tennis: Fognini in semifinale al Rio Open

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 FEB – Fabio Fognini vola in semifinale nel “Rio Open”, torneo ATP World Tour 500 in svolgimento sui campi

in terra rossa di Rio de Janeiro. Il 34enne di Arma di Taggia,

n.38 ATP, reduce dai quarti a Baires e finalista in questo

torneo nel 2015, ha liquidato per 6-4 6-2, in poco più di un’ora

e un quarto di partita, l’argentino Federico Coria, ritrovando

il penultimo atto di un torneo del circuito maggiore dopo quasi

tre anni (da Monte-Carlo 2019). In semifinale Fognini affronterà

il vincente del match tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Carlos

Alcaraz, (ANSA).



