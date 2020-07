Tennis: Gaudenzi “ripartenza complicata, mille difficoltà”

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – “Stiamo lavorando duramente per

arrivare ad un calendario accettabile per questa stagione, ma

oggettivamente stiamo vivendo una situazione estremamente

complessa”. A parlare è il presidente dell’Atp, Andrea Gaudenzi,

che guarda con preoccupazione alla situazione dei contagi negli

Stati Uniti, dove tra poco più di un mese sono previsti tornei

importanti come il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open. “Per

l’Open pensiamo di avere una risposta definitiva entro fine

luglio – ha detto Gaudenzi a Sky Sport – ma sappiamo come a New

York lo scenario sia complicato”.

“Come Atp abbiamo sviluppato un protocollo molto rigido di

ben 70 pagine ma abbiamo difficoltà esponenzialmente più grandi

rispetto agli altri mondi – ha spiegato Gaudenzi -. Noi siamo

internazionali, con protagonisti che arrivano da ogni parte del

mondo. A questi si lega la possibile quarantena che bloccherebbe

un giocatore per 14 giorni in ingresso o uscita da un Paese. Se

poi decidessimo di andare avanti con gli eventi non potremmo non

procedere anche se si trovasse un positivo. Dovremmo isolarlo e

andare avanti ma come fare? Proprio per questo motivo ribadisco

che abbiamo mille difficoltà”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte