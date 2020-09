Tennis: Giappone celebra Osaka,’vittoria della diversità’

(ANSA) – ROMA, 13 SET – “Una vittoria della diversita’,

contro il razzismo”. Cosi’ il Giappone celebra la vittoria di

Naomi Osaka, tennista haitiana-nipponica che ha scelto gli Usa

come residenza, agli Us Open. L’emittente pubblica NHK ha

interrotto i suoi programmi per annunciare il secondo trionfo

agli US Open della 22enne, dopo quella del 2018. La stampa ha

anche elogiato l’impegno antirazzista della giovane donna nei

confronti del movimento Black Lives Matter, dentro e fuori dal

campo. “Questa vittoria è un simbolo per le famiglie in lutto,

che sperano che certe tragedie non si ripetano e che la società

finalmente cambi”, ha detto il quotidiano Mainichi Shimbun.

Osaka era entrata in campo indossando una maschera nera con il

nome di Tamir Rice, un afroamericano di 12 anni ucciso da un

poliziotto bianco a Cleveland, nel 2014, l’ultimo di una serie

di sette maschere – una per partita fino alla finale – ciascuna

con il nome di una vittima della violenza della polizia negli

Stati Uniti. “È coraggiosa, sono orgoglioso di lei”, ha detto ai

giornalisti suo nonno di 75 anni, Tetsuo Osaka. Fumio Kishida,

uno dei tre candidati alla successione del primo ministro

giapponese Shinzo Abe, ha twittato: “La rispetto perché ha

lottato per il miglior risultato, sottolineando l’importanza

della diversità nel mondo. Suscita ammirazione”. Ma ci sono

anche voci contrarie: a Mainichi Shimbun uno dei suoi sponsor ha

fatto sapere che l’attivismo della giovane tennista non dovrebbe

avere la precedenza sul suo sport: “Se possibile, vorremmo che

attirasse più attenzione con le sue abilità nel tennis”. (ANSA).



