Tennis incontra tecnologia, protezione & sport in Area X

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Il ritratto di una giovane promessa

del tennis e l’esperienza di un big della tecnologia al servizio

dello sport saranno di scena domani, venerdì 19 novembre, in un

nuovo appuntamento di Protezione e Sport, calendario di incontri

di Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura dedicata alla

diffusione della cultura della protezione nel cuore di Torino.

I protagonisti sono il giovane tennista del circuito

Challenger Matteo Arnaldi, che nell’ultimo anno ha avuto un

progresso da numero 1.030 a 357 nel ranking mondiale Atp e

Tommaso Bonaccorsi, responsabile offer go to market, marketing

Enterprise Tim. L’intervista, realizzata dal giornalista Massimo

Caputi, sarà trasmessa in streaming alle ore 14 su areax.info e

ansa.it.

Arnaldi, 20 anni, originario di Sanremo, nel 2021 si è

aggiudicato due Challenger da 25mila dollari in Macedonia e

Portogallo. Punta alle qualificazioni del Roland Garros e a

migliorare il suo piazzamento, entrando nei primi 150. “Il mio

idolo è Novak Djokovic – racconta – mi ispiro al suo gioco che è

simile alle mie caratteristiche. E poi apprezzo molto Rafa

Nadal”. Nella settimana delle finali Atp a Torino, Arnaldi

racconterà la sua storia, di come si è avvicinato al

professionismo e come protegge il suo talento. A questo scopo un

contributo concreto può arrivare dalla tecnologia. “Da un lato

il cloud offre potenzialità infinite di immagazzinare e accedere

a ogni dato immaginabile sulla performance atletica – spiega

Tommaso Bonaccorsi – Dall’altro l’internet delle cose rende

possibile applicare sensori praticamente a qualunque cosa, con

sperimentazioni promettenti nel settore della tecnologia

indossabile”. (ANSA).



—

