Tennis: Indian Wells; Caruso ko, stasera in campo 5 azzurri

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Semaforo rosso per Salvatore Caruso

nel secondo turno del “BNP Paribas Open”, settimo ATP Masters

1000 stagionale. Il 28enne di Avola, n.135 ATP, passato

attraverso le qualificazioni e unico azzurro capitato nella

parte alta del tabellone, ha ceduto per 6-0 6-2, in appena 67

minuti di gioco, al russo Aslan Karatsev, n.23 del ranking e 19

del seeding.

Stasera in campo gli altri cinque azzurri in corsa al secondo

turno in California, tutti sorteggiati nella parte bassa del

tabellone. Gianluca Mager ritrova dall’altra parte della rete

il francese Gael Monfils.Entran o in gara direttamente al

secondo turno, in quanto teste di serie, invece, gli altri

quattro. Matteo Berrettini, n.7 del ranking e 5 del seeding,

inizierà il suo torneo contro il cileno Alejandro Tabilo,

proveniente dalle qualificazioni.

Per Jannik Sinner, n.14 del ranking e 10 del seeding, ci sarà

invece l’australiano John Millman. Il romano e l’altoatesino

(che avrebbero dovuto giocare il doppio insieme ma si sono

ritirati a tabellone già compilato per un problema al collo di

Berrettini) potrebbero incrociarsi negli ottavi. Lorenzo Sonego,

n.21 del ranking e 17 del seeding, debutta contro sudafricano

Kevin Anderson, n.69 ATP (nessun precedente), mentre Fabio

Fognini, n.30 del ranking e 25 del seeding, deve vedersela con

il tedesco Jan-Lennard Struff, n.54 ATP. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte