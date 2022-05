Tennis: Internazionali; esordio Sinner con Pedro Martinez

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 MAG – Sorteggiati presso il centro

WeSportUp al Foro Italico i tabelloni principali maschili e

femminili degli Internazionali di Roma in scena dall’8 al 15

maggio. Fortunato Sinner che capita nella parte bassa del

tabellone evitando in un colpo solo Nadal e Djokovic (testa di

serie numero uno). L’esordio per l’azzurro sarà contro Pedro

Martinez, ma al secondo turno potrebbe esserci subito un derby

italiano con Fognini, qualora Fabio battesse Thiem. Esordi

difficili per i giovani Luca Nardi e Matteo Arnaldi che

affronteranno Cameron Norrie e Marin Cilic. Più morbida la

prima di Flavio Cobolli che affronterà l’americano Brooksby. A

Sonego, invece, toccherà Denis Shapovalov. Nel tabellone

femminile buona la prima per Camila Giorgi contro l’australiana

Ajla Tomljanovic, mentre Martina Trevisan, Lucia Bronzetti,

Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini affronteranno

rispettivamente Zhang, Osorio, Bencic e Teichmann. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte