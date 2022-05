Tennis: Internazionali; Tsitsipas “Djokovic fonte d’ispirazione”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 MAG – “Djokovic è il migliore di tutti, per

me è un’ispirazione. Tutto quello che fa è preparato nei minimi

dettagli, è come una macchina da Formula Uno”. Con queste parole

Stefanos Tsitsipas ha applaudito la vittoria del serbo agli

Internazionali d’Italia. Ora il greco metterà nel mirino il

Roland Garros, “un torneo che ti prosciuga ogni energia: sono

contento di recuperare le forza prima di calarmi nella giusta

mentalità”, continua. “Voglio continuare ad allenarmi per

rimanere al livello dei più forti, come Djokovic e Alcaraz”.

Tsitsipas ringrazia poi l’Italia e i suoi tifosi: “Ci sono

venuto per la prima volta a 13 anni, mi allenavo al Circolo

Tennis di Galatina – ricorda l’ellenico – Mi fa effetto poi aver

giocato a Roma dopo aver vissuto il Centrale da tifoso”. (ANSA).



—

