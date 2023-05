Tennis: le scuse di Rune, fischiato a Madrid

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 MAG – “Non ho nulla contro il pubblico

spagnolo e non vedo l’ora di tornare a giocare a Madrid”. Si

conclude così il messaggio pubblicato sui social da Holger Rune,

che ha provato a chiarire la polemica durante il match perso

contro Davidovich Fokina, al Masters 1000 di Madrid, con la

reazione delle tribune che lo hanno fischiato a lungo.

Il problema è nato durante il primo set, quando Fokina ha

contestato una chiamata. Un servizio di Rune è stato giudicato

fuori, ma l’occhio elettronico ha dimostrato che la palla era

buona. Intanto il danese aveva però cancellato il segno, gesto

che il pubblico ha preso per una provocazione, iniziando a

fischiare Rune anche mentre serviva.

Il giudice di sedia, Carlos Bernardes, ha ripreso Rune: “Ti

dirò una cosa, e vale per tutta la partita – lo ha redarguito –

Te l’avevo già detto a Monte-Carlo. Ci sono pubblici che non

puoi controllare se continui a comportarti così. Se vai avanti

così, faranno sempre peggio. Se invece ti limiti a giocare a

tennis non faranno nient’altro”. (ANSA).



