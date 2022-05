Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 MAG – Carlos Alcaraz batte Rafa Nadal in un

derby spagnolo dal sapore di sfida generazionale e raggiunge le

semifinali del “Mutua Madrid Open”, quarto ATP Masters 1000

stagionale. Alcaraz si è imposto in tre set, con il punteggio di

6-2 1-6 6-3. Ad attendere il 19enne spagnolo in semifinale c’è

Novak Djokovic che ha superato Hubert Hurkacz. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte