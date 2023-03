Tennis: Miami; Martina Trevisan batte Liu e vola agli ottavi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Per la seconda volta in carriera

Martina Trevisan raggiunge gli ottavi di finale in un WTA 1000.

Traguardo centrato al Miami Open dove l’azzurra ha eliminato al

terzo turno la statunitense Claire Liu al termine di una vera e

propria maratona durata 3 ore e 18 minuti, vinta 4-6, 7-5, 6-4.

Un successo di cuore e di carattere per Trevisan. Dopo aver

perso il primo set, la 29enne di Firenze ha mostrato maggiore

lucidità e una migliore tenuta atletica nel momento clou del

match, battendo così Liu. Trevisan troverà adesso sul suo

cammino la testa di serie n. 24, la lettone Jelena Ostapenko,

che nel turno precedente ha eliminato la n. 13 del seeding, la

brasiliana Beatriz Haddad Maia in tre set (6-2, 4-6, 6-3) dopo 2

ore e 18 minuti. (ANSA).



