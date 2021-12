Tennis: morto Santana, il primo spagnolo a vincere Wimbledon

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Manuel Santana, il primo spagnolo a

vincere sull’erba di Wimbledon, è morto all’età di 83 anni. Lo

ha annunciato il Madrid Masters, torneo di cui era presidente

onorario. “Grazie mille volte per quello che hai fatto per il

nostro Paese e per aver aperto la strada a tante persone. Sei

sempre stato un punto di riferimento, un amico e una persona

molto vicina a tutti”, ha twittato Rafael Nadal, come lui

spagnolo re di Wimbledon. “Ci mancherai”.

‘Manolo’ Santana ha vinto quattro titoli importanti nel

singolare: gli Open di Francia nel 1961 e nel 1964, gli Us Open

a Forest Hills nel 1965 e Wimbledon nel 1966, indossando una

maglia del Real Madrid. “Il suo amore per il club lo ha ispirato

a vincere Wimbledon nel 1966 con la maglia dei ‘blancos’,

rendendolo il primo tennista spagnolo a imporsi nel torneo

inglese, ha scritto il club sul proprio sito web. Ha anche vinto

la medaglia d’oro nel singolare e l’argento nel doppio a Città

del Messico nei Giochi del 1968, dove il tennis è stato incluso

come evento dimostrativo. Ha capitanato la Spagna in Coppa Davis

fra il 1980 e il 1985 e di nuovo fra il 1995 e il 1999.

Il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha messo in

risalto la perdita di una “leggenda”. I media spagnoli hanno

riferito che Santana soffriva del morbo di Parkinson e viveva a

Marbella, in Andalusia. (ANSA).





