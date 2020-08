Tennis: Nadal non parteciperà agli Us Open

(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Rafa Nadal non parteciperà agli Us

Open di tennis, torneo del Grande Slam in programma a New York

dal 31 agosto. Il campione spagnolo ha annunciato sul proprio

account Twitter che quest’anno non sarà presente per difendere

il titolo che gli appartiene, a causa delle incerte condizioni

di salute legate alla pandemia di coronavirus.

“Dopo un’attenta valutazione, ho deciso di non partecipare

agli US Open quest’anno. La situazione sanitaria è ancora molto

complicata in tutto il mondo con casi di COVID-19 ed epidemie

che sembrano fuori controllo”, spiega il maiorchino.

Qualche giorno fa aveva dato forfait la numero 1 al mondo del

ranking femminile, l’australiana Ashleigh Barty. E’ invece

confermata la presenza del numero uno maschile Novak Djokovic.

Il suo nome compare infatti nell’elenco iniziale comunicato oggi

dagli organizzatori. (ANSA).



—

