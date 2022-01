Tennis: Nadal vince Atp Melbourne, non giocava da agosto

Condividi l'articolo

Non giocava un torneo ATP dallo scorso agosto. Ma gli è bastata una settimana per conquistare il titolo numero 89 della sua carriera. Rafa Nadal ha già firmato un nuovo record. Divertente e combattuta la finale contro Maxime Cressy, statunitense di origine francese sconfitto 7-6(6) 6-3.

Nadal ha fatto valere l’esperienza, e i sette ace nel secondo set hanno fatto il resto. Rimane la settimana da applausi di Cressy, che a Melbourne ha sconfitto Reilly Opelka salvando due match point e Grigor Dimitrov.

Con il trionfo al Melbourne Summer Set, il 2022 è la diciannovesima stagione consecutiva con almeno un titolo all’attivo per il maiorchino.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte