Tennis: Next Gen Finals; Alcaraz parte subito forte

(ANSA) – ROMA, 09 NOV – Ha dato spettacolo Carlos Alacaraz

nell’incontro che lo ha vito protagonista alle Next Gen Finals,

contro il danese Holger Rune. Al Palalido di Milano il 18enne spagnolo si è sbarazzato del coetaneo con un perentorio 3-0:

4-3, 4-2, 4-0. E’ stato spettacolo solo nel primo set, i

successivi hanno ribadito la sua superiorità rispetto ai ragazzi

della sua età, sia per solidità dei colpi che per schemi di

gioco. “Arrivare qui era un obiettivo di inizio stagione. Sono

felice di essere a Milano e di giocare questo torneo” ha detto

Alcaraz commentando il proprio successo. (ANSA).



