(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Lorenzo Musetti ha battuto il

francese Hugo Gaston in cinque set al termine di un incontro

valido per il Gruppo B delle Next Gen Atp Final di tennis che

sono in corso nell’Allianz Cloud di Milano. Interminabile il

match fra i due che ha visto prevalere alla fine l’azzurro con

il punteggio di 4-3 (7-4), 4-3 (8-6), 2-4, 3-4 (7-9) e 4-2. Per

Musetti era fondamentale vincere, altrimenti avrebbe rischiato

l’eliminazione dal torneo. (ANSA).



