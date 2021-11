Tennis: Next Gen Finals; Musetti va sotto, reagisce ma perde

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 09 NOV – Il pubblico accorso al Palalido di

Milano ha assistito ad una partita dai due volti in occasione

dell’esordio di Lorenzo Musetti nelle Next Generation ATP

Finals, che il tennista di Carrara ha comunque finito per

perdere. Musetti, n.58 del mondo, ha infatti ceduto malamente i

primi due set, entrambi per 4-1, all’argentino Sebastian Baez

(n.111). Dopo aver chiesto l’intervento del medico per un

problema muscolare all’addome, ha reagito nel terzo, vinto 4-3

al tie break dopo essersi fatto rimontare da 4-1 a 4-4, per poi

procurarsi un set point e chiudere con un rovescio lungolinea.

Anche il quarto set si è deciso al tie break, che questa volta è

stato favorevole a Baez. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte