(ANSA) – ROMA, 17 SET – La giornata degli Internazionali

d’Italia, a Roma, si è aperta con la vittoria del canadese Denis

Shapovalov sullo spagnolo Pedro Martinez per 6-4, 6-4 (1h42′ di

gioco). L’argentino Diego Sebastian Schwartzman ha battuto

l’australiano John Millman per 6-4, 7-6 (7-1) in 2h19′. In campo

femminile Dar’ja Kasatkina si è aggiudicata i derby russo contro

Katerina Siniakova con il punteggio di 6-2, 6-3, dopo 1h22′ di

gioco. (ANSA).



