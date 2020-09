(ANSA) – ROMA, 15 SET – La pioggia non ferma Marco

Cecchinato. L’azzurro, semifinalista al Roland Garros nel 2018,

ha superato il primo turno agli Open Bnl d’Italia, battendo in

rimonta in tre set il britannico Kyle Edmund con il punteggio di

3-6, 7-6 (9/7), 6-2. Adesso sfida nel secondo turno a Filip

Krajinovic. Il match al Foro Italico era stato interrotto a

causa della pioggia. (ANSA).



—

