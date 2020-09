Tennis: Open d’Italia; Shapovalov e Ruud ai quarti

(ANSA) – ROMA, 18 SET – Denis Shapovalov ha superato in 2

ore e 51 minuti di gioco il francese Ugo Humbert con il

punteggio di 6-7(5), 6-1, 6-4. Ai quarti il canadese affronterà

il bulgaro Grigor Dimitrov, mattatore questa mattina

dell’azzurro Jannik Sinner. Nell’altra sfida in contemporanea,

il norvegese Casper Ruud ha superato il croato Marin Cilic in

un’ora e 34 minuti con il punteggio di 6-2, 7-6(6). Ai quarti se

la vedrà con l’azzurro Matteo Berrettini. (ANSA).



—

