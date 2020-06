Tennis: padre Djokovic,Federer faccia altro,non è più il n.1

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – “Amico, vai a occuparti dei figli, vai a sciare o fai altro, perché il tennis non è tutto nella vita e lui, che è stato il giocatore di maggior successo della storia, ma non lo sarà ancora per molto”. Il messaggio di Srdjan Djokovic, padre di Novak intervistato dal portale serbo ‘SportKlub’, è indirizzato a Roger Federer “che a 40 anni (in realtà ne compie 38 ad agosto n.d.r.) ancora gioca solo perché non accetta il fatto che Novak e Nadal siano migliori di lui.

L’unico motivo per cui scende ancora in campo è perché sente quei due che stanno per afferrargli il collo”.

Tra Federer e la famiglia di Djokovic (ma non il collega, che lo svizzero rispetta) non è mai corso buon sangue, e non è la prima voilta che Djokovic sr si lascia andare a parole contro l’ex n.1 del mondo. (ANSA).



—

