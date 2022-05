Tennis, Parigi: Alcaraz negli ottavi, battuto Korda in 3 set

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – Il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz

ha battuto il talento statunitense Sebastian Korda (30) per 6-4,

6-4, 6-2. Alcaraz, che è numero 6 del mondo a soli 19 anni, ha

raggiunto gli ottavi per la prima volta in carriera sulla terra

battuta di Parigi. Un anno fa si era fermato al terzo turno

(battuto da Struff). Adesso affronterà il russo Karen Khachanov

(25), andando a caccia di un posto nei quarti.

Solo due giorni fa, Alcaraz ha rischiato di essere eliminato dal

connazionale Albert Ramos. Il giovane murciano è riuscito a

spuntarla dopo una maratona di 4h34′, imponendosi per 6-1, 6-7

(7-9), 5-7, 7-6 (7-2), 6-4.

Il miglior risultato ottenuto finora in uno Slam è un il quarto

di finale raggiunto a settembre 2021 negli Us Open. (ANSA).



