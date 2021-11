Tennis: Parigi-Bercy; Djokovic torna in campo ‘molto carico’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 01 NOV – “Sono molto carico all’idea di

tornare in campo dopo tanto tempo. Questo è stato un anno pieno

di successi e soddisfazioni ma anche estenuante. Mi ha

prosciugato mentalmente, ho dovuto fare i conti con diverse cose

sia dentro sia fuori dal campo, e con la rincorsa al Grande Slam

e al Golden Slam”. Il numero 1 al mondo, Novak Djokovic, torna a

parlare in vista del Masters 1000 di Parigi Bercy ripercorrendo

la sua stagione che gli lascia la grande amarezza di non esser

riuscito a centrare l’impresa del Grade Slam. “Nel corso degli

anni ho imparato ad accettare le sconfitte, fino a considerarle

un’opportunità per crescere. Quella di New York è arrivata nel

momento peggiore e migliore per me. È ovvio che sia stata una

grande delusione, in quella giornata il mio gioco non è stato

sufficiente a conquistare il torneo, ma allo stesso tempo ho

vissuto l’amore della gente”. Quello del pubblico, così partecipe, e stato un abbraccio per

lui insolito, il più caldo e inaspettato mai ricevuto da quando

si è trasformato in rivale di Federer e Nadal: “Non lo avevo mai

vissuto prima in vita mia a New York, e nemmeno in molti altri

posti nel mondo, in realtà. Non me l’aspettavo, mi ha sorpreso e

mi ha toccato nel profondo del cuore – ha concluso Nole –

Quella, per me è stata una vittoria per la vita”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte