Tennis: Parigi; Hurkacz ko, per Djokovic finale e nuovo record

(ANSA) – ROMA, 06 NOV – Novak Djokovic aggiunge un altro

record alla sua impressionante lista di primati. Con la finale

raggiunta a Parigi-Bercy grazie alla vittoria in semifinale sul

polacco Hubert Hurkacz ( 3-6, 6-0, 7-6) si è assicurato la

matematica certezza di chiudere il settimo anno da numero 1 del

mondo. In finale il serbo affronterà Daniil Medvedev in una

sorta di rivincita della finale degli Us Open (il russo ha

battuto il tedesco Alexander Zverev 6-2, 6-2). Da quando esiste

il ranking computerizzato, nessuno ha completato così tante

stagioni con lo scettro di migliore del mondo. Il serbo ha

staccato Pete Sampras che mantiene il record di stagioni

consecutive da numero 1, sei dal 1993 al 1998.

“Sono fiero di questo risultato, cercare di terminare la

stagione da numero 1 del ranking ATP è sempre uno dei più grandi

obiettivi all’inizio di ogni anno” ha detto Djokovic. “Farlo per

sette anni e superare il mio idolo Pete Sampras è incredibile”.

A 34 anni, Djokovic è il più anziano a chiudere un anno da

numero 1. Migliora se stesso, in questo caso, battendo il

primato da lui stesso stabilito un anno fa. Questo risultato

certifica il dominio dei Fab Four. Nelle ultime 18 stagioni,

infatti, solo loro sono riusciti a terminare una stagione in

vetta al ranking: sette volte Djokovic, cinque Rafa Nadal e

Roger Federer, una Andy Murray.

Djokovic vanta anche il record di settimane da numero 1 nel

ranking. Al 22 novembre, il lunedì successivo alla finale delle

Nitto ATP Finals, avrà raggiunto quota 348. (ANSA).



—

