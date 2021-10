Tennis: Parigi; lo spagnolo Alcaraz sulla strada di Sinner

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Jannik Sinner, Fabio Fognini e

Lorenzo Sonego. Sono i tre azzurri già nel tabellone principale

del torneo ATP 1000 di Parigi (finale domenica 7 novembre), in

attesa che terminino le qualificazioni. Assente Matteo

Berrettini, dopo il riacutizzarsi a Vienna del problema al collo

già accusato ad Indian Wells.

Sinner, da lunedì n.9 del mondo ed ottava testa di serie,

entrerà in scena al secondo turno. Nella capitale francese il

20enne di Sesto Pusteria cerca altri punti per assicurarsi un

posto nelle Finals di Torino. Affronterà il vincente tra il

francese Pierre-Hugues Herbert, n.103 ATP, in gara con una wild

card, ed il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz (salito al n.35),

semifinalista nella capitale austriaca, dove ha eliminato

Berrettini.

Fabio Fognini esordirà contro l’ungherese Marton Fucsovics:

il 34enne di Arma di Taggia è in vantaggio 3-1 nel bilancio dei

precedenti. Il vincente di questa sfida sarà l’avversario al

secondo turno di Novak Djokovic, n.1 del mondo che rientra nel

tour dopo la finale persa agli US Open e il mancato Grande Slam.

Lorenzo Sonego al primo turno affronterà lo statunitense

Taylor Fritz, uno dei giocatori più “caldi” di questo finale di

stagione visto che dopo le semifinali raggiunte nel “1000” di

Indian Wells è in finale anche a San Pietroburgo. Il

californiano conduce 3-2 nei precedenti. (ANSA).



