(ANSA) – PARIGI, 01 OTT – Niente da fare per Jasmine Paolini.

La 24enne tennista di Castelnuovo di Garfagnana, attuale n. 94

del ranking mondiale, è stata battuta per 6-3 6-3, in un’ora e

24′ di gioco, dalla ceca Petra Kvitova, testa di serie n.7, in

un incontro del secondo turno. (ANSA).



