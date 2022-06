Tennis: Parigi; sarà Ruud avversario Nadal in finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 03 GIU – Casper Ruud, n.8 del ranking Atp, è

diventato il primo tennista norvegese a raggiungere la finale di

un torneo del Grande Slam battendo in semifinale a Parigi il

croato Marin Cilic per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. in finale Ruud

sfiderà lo spagnolo Rafa Nadal, già vincitore 13 volte al Roland

Garros.

La semifinale tra il norvegese e Cilic è stata interrotta per

una quindicina di minuti quando una ragazza che indossava una

maglietta con la scritta “Ci rimangono 1028 giorni”, slogan che

si riferiva all’emergenza dei cambiamenti climatici, è riuscita

a entrare in campo e a legarsi alla rete. Poi però è stata

portata via dagli steward e dagli uomini della sicurezza.

(ANSA).



