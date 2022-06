Tennis: Parigi; Schiavone-Pennetta vincono doppio ‘Legends’

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 04 GIU – C’è gloria anche per l’Italia sui

campi del Roland Garros. Flavia Pennetta e Francesca Schiavone,

le uniche italiane ad aver vinto uno Slam in singolare, tornano

in campo in doppio e vincono a Parigi nel torneo delle leggende,

esibizione di doppio a inviti, maschile e femminile, con otto

coppie al via.

In finale, le azzurre hanno sconfitto le argentine Gabriela

Sabatini e Gisela Dulko 1-6 7-6 10-6.

Le due ex azzurre hanno rischiato nel secondo set, quando

Dulko ha mancato uno smash sul 6-5 che avrebbe potuto chiudere

la partita. Peraltro Dulko è rimasta una delle migliori amiche

di Flavia, che ha voluto come testimone alle sue nozze con il

calciatore ex Real Madrid e Roma Fernando Gago. Con lei,

Pennetta ha festeggiato due trionfi particolarmente

significativi in doppio, alle Wta Finals 2010 a Doha e

all’Australian Open del 2011. Grazie a questo successo, il 28

febbraio di quell’anno, Pennetta salì al numero 1 del mondo,

prima italiana a farcela. (ANSA).



