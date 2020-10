Tennis: Parigi; Sinner “top ten? Ancora non ho vinto nulla”

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – “Un giovane talento, con tanta tanta

forza e un’ottima velocità”. Parola di Rafa Nadal a proposito di

Jannik Sinner al termine del match che lo ha visto impegnato al

Roland Garros contro l’astro nascente del tennis azzurro.

Altoatesino che nonostante le evidenze e la sua continua

crescita continua a volare basso sul tema di un rapido ingresso

nella top ten mondiale: “Non sono uno che guarda al futuro o al

passato, ma sempre al presente” dice il 19enne Piatti dopo la

sconfitta in tre set che chiude ai quarti il suo primo Roland

Garros. “È bello sentirselo dire, ma alla fine devi dimostrare

tutto. Non ho vinto niente fino ad ora. Ok, le NextGen (Finals),

è un torneo. Ma alla fine non ho vinto niente. Devo restare a

testa bassa e cercare di migliorare, provare a giocare dopo ore

e ore di lavoro in campo. Ho un grande team dietro di me.

Vedremo tra 12 mesi dove sarò”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte