Tennis, Parigi: Zverev batte Nakashima e accede agli ottavi

Il numero 3 del mondo, Alexander Zverev, al termine di un incontro molto combattuto, ha superato il terzo turno al Roland Garros di tennis, battendo lo statunitense Brandon Nakashima (75) per 7-6 (7-2), 6-3, 7-6 (7-5). Il 25enne tedesco, finalista a Madrid e semifinalista a Roma, domenica affronterà per un posto nei quarti lo spagnolo Bernabe Zapata (131), che ha sconfitto a sua volta lo statunitense John Isner. Ci sono volute 2h48′ a Zverev per accedere negli ottavi sulla terra rossa di Parigi.



