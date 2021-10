Tennis, ranking Atp: Berrettini 7/o, Sinner invece è 14/o

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 04 OTT – La top 20 del ranking mondiale

dell’Atp è quasi immutata, con due italiani fra i big: Matteo

Berrettini resta nella top 10, dall’alto del suo settimo posto,

mentre Jannik Sinner è 14/o; con Lorenzo Sonego si colloca al

21/o posto. Il ranking è sempre guidato da Novak Djokovic: il

34enne serbo, diventato per la prima volta n.1 del mondo il 4

luglio 2011 e al quinto periodo in cima alla graduatoria, dopo

avere strappato a Roger Federer il record all-time, porta a 341

le settimane complessive sul trono del tennis mondiale.

Alle sue spalle, ora distanziato di 1.058 punti, il russo

Daniil Medvedev, con il greco Stefanos Tsitsipas sul terzo

gradino del podio (‘best ranking’). Si conferma al quarto posto

anche per il tedesco Alexander Zverev, seguito nell’ordine dal

russo Andrey Rublev e dallo spagnolo Rafa Nadal (a sua volta

allunga la striscia record a 837 settimane consecutive in top

ten). Berrettini – entrato in top ten nel novembre 2019 – è

sempre a 642 punti dal campione di Manacor, che ha chiuso il

2021 in anticipo, proprio come l’austriaco Dominic Thiem,

ottavo. Quindi in nona piazza Roger Federer (destinato ad uscire

dalla Top 10 dopo Indian Wells) e a chiudere l’élite del

circuito maschile il norvegese Casper Ruud, che rafforza la

propria posizione con il titolo a San Diego. L’unica variazione

nei top 20 è il progresso del francese Gael Monfils che, con la

finale a Sofia (battuto da Jannik Sinner), risale due posti e

ora è 18°. Fabio Fognini, invece, è 30/o. (ANSA).



