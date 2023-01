Tennis, ranking Wta: Trevisan guadagna 5 posizioni, ora è 22/a

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Due variazioni di rilievo per le

prime 10 tenniste italiane nella classifica mondiale femminile

pubblicata dalla Wta. Davanti a tutte c’è sempre Martina

Trevisan, che guadagna cinque posizioni rispetto a sette giorni

fa e va a sedersi sulla 22/a poltrona: è il nuovo ‘best ranking’

per la 29enne toscana (il precedente, n. 24, era datato luglio

2022), protagonista con l’Italia alla United Cup, nella ha

battuto anche a greca Sakkari. Alle sue spalle – anche lei

protagonista con il team azzurro – c’è Lucia Bronzetti, n.50,

che migliora di quattro posizioni il primato personale siglato a

novembre 2022. Fanno tre passi indietro, invece, Jasmine

Paolini, n.65, Elisabetta Cocciaretto, n.67 (entrambe, insieme a

Bronzetti, sono in gara questa settimana nel ‘250’ di Hobart), e

Camila Giorgi, n.69, rientrata nel circuito dopo oltre quattro

mesi di stop. Quasi immutata la classifica d’inizio anno per le

top player: da registrare solo il rientro nell’élite mondiale di

Keys e l’uscita di Halep (sospesa per doping). La dominatrice

della top ten del ranking è la polacca Iga Swiatek: la 21enne di

Varsavia inizia l’anno, mantenendo ben più del doppio dei punti

rispetto alla seconda in classifica, la tunisina Ons Jabeur

mentre in terza posizione c’è la statunitense Jessica Pegula,

protagonista del trionfo Usa nella United Cup, che conferma il ‘best ranking’. Primato personale confermato anche per la ‘maestra’ francese Caroline Garcia, quarta. Alle sue spalle,

quinta, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha iniziato il 2023

firmando il Wta 500 di Adelaide. (ANSA).



