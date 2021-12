Tennis: riecco Nadal, ma l’esibizione di Abu Dhabi va a Murray

Condividi l'articolo

Rafa Nadal è tornato in campo per la prima volta da agosto, quando fu eliminato dal sudafricano Lloyd Harris a Washington negli ottavi di finale, dopo che aveva perso la semifinale contro Novak Djokovic al Roland Garros di Parigi.

Lo spagnolo si è rivisto nella semifinale del World Tennis Abu Dhabi 2021 di singolare maschile, al termine della quale è stato sconfitto da Andy Murray. Lo scozzese si è imposto in due set per 6-3, 7-5 dopo un’1h50′ di gioco. In finale Murray se la dovrà vedere contro il russo Andrej Rublev, vittorioso sul canadese Denis Shapovalov.



