(ANSA) – PARIGI, 01 GIU – Rafael Nadal ha eliminato in

notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Novak

Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros per 6-2 4-6 6-2

7-6(7/4).

Lo spagnolo n.5 in Atp continuerà la ricerca del suo 14mo

titolo sulla terra parigina affrontando venerdì, giorno del suo

36mo compleanno, il tedesco Alexander Zverev (n.3) per un posto

in finale. (ANSA).



