Tennis: Roland Garros; verso un quarto Djokovic-Nadal

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Novak Djokovic, Rafael Nadal e il

baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, ovvero i tre principali

favoriti alla vittoria del Roland Garros, sono stati inseriti

nella stessa parte del tabellone (quella alta) del torneo

parigino che prenderà il via domenica prossima. Nella parte

opposta, quella bassa, del main draw c’è invece Jannik Sinner,

unico azzurro tra i primi sedici favoriti del seeding:

l’altoatesino potrebbe affrontare agli ottavi Andrey Rublev e ai

quarti di Daniil Medvedev.

Sinner debutta contro un qualificato, mentre Fabio Fognini

affronta l’australiano Popyrin. Per Cecchinato c’è lo spagnolo

Andujar. In tabellone tra i sei azzurri anche il qualificato

Zeppieri che deve attendere la conclusione delle qualificazioni

per conoscere il nome del proprio avversario. Subito Lorenzo

Musetti contro il numero 4 Stefanos Tsitsipas e Lorenzo Sonego

se la vedrà con il tedesco Peter Gojowczyk. (ANSA).



