Tennis: Sinner, complimenti fanno piacere ma strada è lunga

(ANSA) – ROMA, 22 NOV – “I complimenti e gli elogi fanno

piacere ma io devo ancora dimostrare tutto. Ho vinto solo un

torneo Atp finora, la strada da fare è ancora lunga e il lavoro

è tanto. Senza lockdown sarei stato più avanti del 37/o posto

del ranking? Magari sì, ma forse anche no”. Il tennista azzurro

Jannik Sinner, ospite a ‘Che tempo che fa’, ha risposto così ad

una domanda di Fabio Fazio che gli ha elencato i tanti campioni,

da Federer a Nadal, da Djokovic a McEnroe, che gli hanno

pronosticato un grande futuro.

“Durante il lockdown ho fatto tanto lavoro atletico e poi

anche molto tennis e così sono riuscito a migliorarmi”, ha

spiegato l’altoatesino, che una settimana fa ha vinto il suo

primo torneo Atp. “Ora mi sto preparando per la prossima

stagione, mi alleno per l’Open d’Australia, ma ancora non si

sanno bene le date. Per ora fino al Primo gennaio in Australia

non ci si può nemmeno andare”. (ANSA).



