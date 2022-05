Tennis: Sinner diventa un fumetto per manuale Panini Comics

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – Game, set, match! Arriva per Panini

Comics Piccoli grandi campioni – Il manuale illustrato del

tennis di Jannik Sinner. L’altoatesino, entrato nel 2021 nella

Top 10 ATP è il protagonista assoluto di questo volume che,

oltre a dispensare consigli tecnici per approcciare il campo,

racconterà alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi

strabilianti anni di carriera.

Per la prima volta, si scoprirà una versione inedita del

campione: grazie alle illustrazioni di Alessandra Patanè, Jannik

Sinner diventa un personaggio illustrato, accompagnato dalle

inseparabili Racchetta e Pallina.

Piccoli grandi campioni – scritto con Diego Cajelli (Zagor,

Dylan Dog) – racconta tutto quello che serve sapere sul tennis

con un linguaggio semplice e chiaro. Senza dimenticare le

divertenti strisce a fumetti con protagonisti Sinner, Racchetta

e Pallina. Come afferma Jannik Sinner, Piccoli grandi campioni è “un manuale per giocare, per andare in campo con gli amici, con

le racchette e le palline e passare delle ore divertenti. Gioco,

divertimento e allo stesso tempo impegno!”.

Il giovane campione nella sua “versione illustrata” tratta

dal manuale di Panini Comics sarà inoltre protagonista della

collezione stationery/back to school 2022/2023 in collaborazione

con Pigna, che sarà presentata in anteprima durante gli

Internazionali BNL d’Italia. (ANSA).



—

