Tennis: Sinner in semifinale a Vienna, battuto Ruud

Condividi l'articolo









(ANSA) – VIENNA, 29 OTT – Jannick Sinner si è qualificato

per le semifinali del torneo Atp di Vienna battendo il norvegese

Casper Ruud, n.8 del mondo, per 7-5 6-1 in un match dei quarti

di finale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte