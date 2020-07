Tennis: Sinner torna in campo, batte Haas a Berlino

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – Rientro all’agonismo, anche se solo

per un torneo esibizione, per il talento azzurro del tennis

Jannik Sinner, che era fermo da circa quattro mesi in un

incontro ufficiale a causa della pandemia. Nei quarti di finale

dell’esibizione bett1 ACES 2020 di Berlino, il giovane

altoatesino ha battuto il tedesco Tommy Haas, ex n.2 al mondo

non più in attività e di 23 anni più anziano, con il punteggio

di 6-4, 3-6, 10-8.

Sinner non si è mostrato molto a suo agio sull’erba

dell’impianto della capitale tedesca e Haas non gli ha reso la

vita facile, mostrando ancora un’ottima condizione. Domani in

programma un’altra sfida con l’austriaco Dominic Thiem (ANSA).



—

