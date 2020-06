Tennis: stagione potrebbe ripartire 17 agosto da Cincinnati

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – La stagione del tennis professionistico, attualmente sospesa fino al 31 luglio, potrebbe ripartire presto, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia. L’ATP ha convocato una riunione in video con giocatori per domani pomeriggio per informarli delle decisioni che sono nell’aria. Altre riunioni si terranno durante la settimana per definire il destino del tour americano e che culmina con gli US Open (previsti dal 31 agosto al 13 settembre). Decisioni che influenzeranno anche il resto della stagione sulla terra battuta europea da Roma al Roland-Garros, per il momento ancora fissato dal 20 settembre al 4 ottobre, che potrebbe però slittare in aventi di una settimana.

L’Atp, secondo quanto riferisce il sito della federtennis, dovrebbe fare una comunicazione ufficiale il 15 giugno.

Mentre il 18 giugno, dovrebbe essere la volta degli allenatori a essere chiamati a discutere le condizioni per la ripresa.

Intanto si parla anche di uno spostamento del Masters 1000 di Cincinnati a New York. Una proposta in tal senso sarebbe stata presentata dalla Federazione americana (USTA), proprietaria del torneo, all’ATP e al WTA, i circuiti maschile e femminile.

L’idea dell’USTA è quella di riunire i giocatori in un posto per più di un mese per facilitare gli aspetti legati alle quarantene e limitare i viaggi, qualcosa di simile a quanto avverrà con la Nba. In questo modo la prova di Cincinnati, potrebbe rimanere nelle date previste, vale a dire dal 17 al 23 agosto, e dunque evitare il rischio dell’annullamento, proprio come gli US Open, per i quali una decisione finale sarà annunciata entro la fine di giugno. (ANSA).



