Tennis: ucraina Kalinina a terra, russa Kasatkina la soccorre

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 GIU – I loro paesi, Russia e Ucraina, sono

in guerra, ma la solidarietà e il fair play sono la ricetta

giusta se la sfida rimane limitata all’ambito

agonistico-sportivo. Lo testimonia l’episodio accaduto oggi

durante un incontro del primo turno del torneo Wta di Berlino e

che la Wta stessa documenta suoi propri social.

Sul campo si stavano affrontando la russa Daria Kasatkina e

l’ucraina Anhelina Kalinina, quando a un certo punto

quest’ultima, che aveva vinto il primo set, si è accasciata a

terra, sull’erba, piangendo per il dolore e toccandosi un

polpaccio. A quel punto, dopo un attimo di indecisione, la russa

Kasatkina dopo aver attraversato il campo è andata a prendere

del ghiaccio e lo ha porto alla collega seduta in terra, tra gli

applausi degli spettatori presenti. La partita è poi ripresa, ed

è finita con la vittoria di Kasatkina per 5-7 6-3 6-1. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte