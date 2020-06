Tennis: una palestra in casa, Sinner si allena al top

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – Un allenamento studiato nei minimi dettagli, con palestra ad hoc in casa per puntare sempre più in alto nella classifica Atp. Jannik Sinner, promessa del tennis azzurro, ha scelto Technogym per la sua preparazione atletica: Sinner, il più giovane giocatore ad aver vinto le NextGen ATP Finals nella storia e detentore di tre titoli Challenger e due ITF, è diventato Ambasador dell’azienda leader nel mondo del fitness e dello sport. Il tennista ha visitato il Technogym Village – il wellness campus dell’azienda – per visionare le ultime novità ed eseguire dei test di performance presso il nuovo Technogym Lab. Jannik si è messo alla prova per valutare la sua potenza esplosiva con un test su Skillrun – il tapis roulant di ultima generazione -.

“Mi alleno con Technogym da molti anni e ora mi sento molto onorato di diventare un Global Ambassador – le parole di Sinner -. Migliorare ogni giorno sia dentro che fuori dal campo è vitale per il mio successo e non potrei essere più orgoglioso di avere la famiglia Technogym al mio fianco. Sono estremamente entusiasta di ciò che riserva il futuro e non vedo l’ora di mettermi alla prova”. Technogym ha anche creato una palestra a casa del giovane atleta, attrezzata con gli ultimi prodotti, uno di questi è l’innovativa Technogym Bike che Jannik utilizza per lavori specifici sulla resistenza. Oltre a questo, Sinner ha scelto una serie di tool per allenare la forza come i pesi, kettlebell e Wellness Rack, la nuova Jump Rope per integrare l’allenamento cardiovascolare e Wellness Ball e Foam Roller per la mobilità. (ANSA).



