Tennis: Us Open; a New York vanno fuori Sonego e Lorenzi

(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Finisce l’avventura di Lorenzo

Sonego, n.46 del ranking Atp, agli Us Open di New York. Il

tennista italiano è stato battuto dal francese Adrian Mannarino,

n.39 Atp e 32/a testa di serie del torneo, per 3-1 (6-1, 6-4,

2-6, 6-3). Il 25enne torinese era alla terza partecipazione allo

Slam newyorkese: aveva raggiunto il secondo turno sia nel 2018

(partendo dalle qualificazioni), sia lo scorso anno.

E’ finito ko anche Paolo Lorenzi, n.125 del ranking mondiale,

battuto dallo statunitense Brandon Nakashima, n.223 Atp, per

6-3, 6-2, 7-6 (7-3). Per il 38enne senese era la nona

partecipazione al Major della Grande Mela (ANSA).



—

