Tennis: Us Open; Sinner eliminato, perde in 5 set

(ANSA) – ROMA, 01 SET – Jannick Sinner non ce l’ha fatta a

superare il primo turno degli US open a New York. Il russo Karen

Khachanov, n.16 del mondo, ha infatti battuto il 19enne

altoatesino per 3-6 6-7 6-2 6-0 7-6 dopo quasi quattro ore di

gioco. Nel corso del match, dopo aver vinto i primi due set,

Sinner si è infortunato alla schiena ma ha voluto continuare

arrivando fino al tie-break del quinto set.

Nella notte italiana l’esordio del semifinalista 2019 Matteo

Berrettini contro il giapponese Soeda. (ANSA).



