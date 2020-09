Tennis: Us Open; Thiem non lascia scampo all’indiano Nagal

(ANSA) – ROMA, 04 SET – Tornano in campo a Flushing Meadows

per il loro secondo impegno Dominic Thiem e Daniil Medvedev, le

teste di serie di riferimento della parte bassa del tabellone

maschile, a cui è dedicato il Day 4 degli US Open.

Nel giorno del suo 27esimo compleanno l’austriaco non ha

problemi nell’accedere al terzo turno, dove si troverà di fronte

un “past champion” come il croato Marin Cilic (re a New York nel

2014), a lungo top ten e ora numero 38 del ranking e 31esima

testa di serie: il 26enne di Wiener Neustadt ha rispettato fino

in fondo il pronostico nel primo incrocio in carriera con

l’indiano Sumit Nagal, numero 124 Atp, alla seconda

partecipazione a questo torneo, dove il successo d’esordio sul

padrone di casa Klahn è stato il primo per lui a livello Slam.

Il 23enne nato a Jhajjar, capello biondo platino, non è riuscito

a ripetere quanto compiuto dodici mesi fa, quando aveva già

provato l’emozione di calcare l’Arthur Ashe Stadium togliendo

anche il primo set a Roger Federer: nonostante qualche giocata

da applausi (peccato per gli spalti desolatamente vuoti…) Nagal

ha faticato a reggere le sbracciate e la potenza di Thiem – non

particolarmente brillante ma efficace soprattutto con il

servizio – in grado di imporsi 63 63 62 in poco meno di due ore

di gioco.

Nel Day 4 a Flushing Meadows Pospisil sgambetta Raonic nel derby

canadese e Auger-Aliassime stoppa il coraggioso tentativo di

rientrare nel tennis che conta dell’ex.n.1 scozzese. Avanzano

Medvedev, Bautista Agut e De Minaur (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte