Tennis: Us Open; tonfo Muguruza, avanza Serena Williams

(ANSA) – ROMA, 04 SET – La quarta giornata degli Us Open 2020

è cominciata con un tonfo inatteso, quello di Garbine Muguruza,

testa di serie numero 10, che all’esordio aveva recuperato da

sotto 1-4 nel primo set contro la giapponese Nao Hibino.

La spagnola, al 30° Slam, si è fatta mettere sotto in due set

(7-5 6-3) da Tatiana Pironkova, una delle nove giocatrici-madri

nel main draw, al suo primo torneo dal 2017. La bulgara, 32

anni, è infatti in tabellone solo grazie alla classifica

protetta.

Al primo turno aveva eliminato la russa (cresciuta

tennisticamente in Italia) Liudmila Samsonova, un avversaria

solida ma che poteva aver pagato un po’ di inesperienza a

livello Slam. Il successo contro la finalista dei recenti Open

d’Australia, per quanto reduce da una serie di piccoli

infortuni, testimonia di un ottimo livello di gioco recuperato.

Pironkova vanta un best ranking di n.31 del mondo (13 settembre

2010), le semifinali a Wimbledon (sempre nel 2010) e i quarti al

Roland Garros nel 2016. Al prossimo turno affronterà la croata

Donna Vekic, n.18 del tabellone che oggi ha eliminato la rumena

Tig con un secco 6-2 6-1.

Serena Williams non si ferma. Il suo inseguimento al 24mo Slam

in singolare, e al record di Margaret Court, prosegue dopo la

vittoria in due set (6-2 6-4) su Margarita Gasparyan, che

all’esordio aveva superatoMonica Puig. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte