Tennis: Wimbledon, Serena Williams eliminata

Serena Williams, tornata a giocare oggi in singolare femminile a un anno dall’ultima apparizione, è stata eliminata al primo turno del torneo di Wimbledon (dove aveva potuto partecipare grazie a una ‘wild card’).

A battere l’americana ex n.1 del mondo è stata la 24enne francese Harmony Tan, che si è imposta per 7-5 1-6 7-6 (10-7) in 3 ore e 10 minuti di gioco.

La Williams è scesa in campo con un cerotto nero diviso a metà sul viso, come già durante le due partite di doppio giocate a Eastbourne in coppia con la tunisina Ons Jabeur.

