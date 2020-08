Tennis: Wta Cincinnati; Serena Williams agli ottavi

(ANSA-AFP) – ROMA, 24 AGO – Serena Williams si è qualificata

per gli ottavi di finale del torneo di Cincinnati (che si

disputa a Flushing Meadows per l’emergenza coronavirus). La

statunitense, numero 9 del ranking ha superato, non senza

fatica, l’olandese Arantxa Rus con il punteggio di 7-6 (8/6),

3-6, 7-6 (7/0) dopo 2 ore e 48 minuti di gioco. A una settimana

dagli US Open, suo obiettivo stagionale dopo sei mesi di assenza

forzata a causa del coronavirus, Serena Williams è apparsa in

difficoltà con il suo gioco, appesantito da un numero

elevatissimo di errori non forzati. Ma il suo spirito combattivo

ha fatto la differenza nei momenti chiave perché prevalesse,

come il tie-break del primo set strappato ad ogni punto

accompagnato da un grido di rabbia. Ha ceduto il secondo set, e

subito la rimonta da 2-5 nel terzo set ma ha vinto gli ultimi

nove punti del match. “Sto cercando di ricordare l’ultima volta

che ho giocato una partita di 3 ore… È stata dura”, ha

commentato la statunitense a fine match. (ANSA-AFP).



